Senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)AFP

As declarações ocorreram em publicação no perfil do X do senador No texto, Flávio não deixou claro se a anistia a que se refere é o Projeto de Lei da Dosimetria, recém-aprovado na Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) considera que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "fez um gesto gigantesco pela anistia" ao retirar o nome do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal, da lista de sancionados pela Lei Magnitsky. O parlamentar disse ainda "não ter dúvida" que o governo norte-americano vai recuar totalmente do tarifaço com uma eventual aprovação da anistia no Senado.As declarações ocorreram em publicação no perfil do X do senador No texto, Flávio não deixou claro se a anistia a que se refere é o Projeto de Lei da Dosimetria, recém-aprovado na Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado.

A proposta que chegou a ser classificada como uma "anistia light" pode levar à redução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação penal da tentativa do golpe e ainda abrir caminho para que o ex-chefe do Executivo tenha uma progressão mais rápida no regime de cumprimento de pena.



Na publicação, Flávio disse repetir as palavras de Trump sobre a retirada de Moraes da lista da Magnitsky: "'Primeiro passo' em direção ao fim dos excessos praticados por Alexandre de Moraes e o 'início de um caminho' para que a relação Brasil/EUA volte à normalidade democrática".



"A bola está com a gente", completou o senador depois de aventar uma possível votação do que chamou de "anistia" na próxima semana na Casa Alta do Congresso.



