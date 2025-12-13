Senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)AFP
As declarações ocorreram em publicação no perfil do X do senador No texto, Flávio não deixou claro se a anistia a que se refere é o Projeto de Lei da Dosimetria, recém-aprovado na Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado.
Na publicação, Flávio disse repetir as palavras de Trump sobre a retirada de Moraes da lista da Magnitsky: "'Primeiro passo' em direção ao fim dos excessos praticados por Alexandre de Moraes e o 'início de um caminho' para que a relação Brasil/EUA volte à normalidade democrática".
"A bola está com a gente", completou o senador depois de aventar uma possível votação do que chamou de "anistia" na próxima semana na Casa Alta do Congresso.
Presidente @realDonaldTrump faz um gesto gigantesco pela ANISTIA no Brasil!— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 12, 2025
Em suas palavras, um “primeiro passo” em direção ao fim dos excessos praticados por Alexandre de Moraes e o “início de um caminho” para que a relação Brasil / EUA volte à normalidade democrática.
Vamos… pic.twitter.com/CzHqSZ3reu
