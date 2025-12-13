Apostas que acertaram cinco dezenas irão receber R$ 40 mil cada - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Apostas que acertaram cinco dezenas irão receber R$ 40 mil cadaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 13/12/2025 21:47

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (13), no Espaço da Sorte, em São Paulo, as dezenas do concurso 2.951 da Mega-Sena. A previsão de premiação é de R$ 44 milhões. As dezenas sorteadas foram: 05 - 08 - 30 - 31 - 37 - 45.



As apostas para o próximo concurso, na terça-feira (16), podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.