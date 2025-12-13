Brasileiros enxergam violência como um dos principais problemas no país, revela pesquisa - Arquivo / Agência O Dia

Brasileiros enxergam violência como um dos principais problemas no país, revela pesquisaArquivo / Agência O Dia

Publicado 13/12/2025 18:01

Os brasileiros voltaram a destacar a falta de segurança pública como uma de suas principais preocupações. Segundo pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado (13), 16% dos brasileiros apontam a violência como a maior preocupação do país.

O tema aparece atrás apenas da saúde, considerada por 20% dos entrevistados como o pior problema. Já a economia, que liderava até abril, caiu para a terceira posição, com 11%.

De acordo com o instituto, em setembro de 2023, a segurança pública já figurava como o maior problema do país, empatada com a saúde, ambos com 17% das menções.

Os dados retratam diferenças de percepção entre homens e mulheres. A falta de segurança pública é a mais citada entre os homens, com 18%, enquanto, entre as mulheres, a saúde lidera com 26% das respostas.

O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 4 de dezembro, com 2.002 participantes distribuídos em 113 municípios, e apresenta margem de erro de dois pontos percentuais.