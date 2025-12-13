Brasileiros enxergam violência como um dos principais problemas no país, revela pesquisaArquivo / Agência O Dia
Preocupação do brasileiro com segurança pública ultrapassa economia, mostra Datafolha
Tema aparece apenas atrás da saúde, considerada por 20% dos entrevistados como o pior problema
Ministério da Saúde libera mosquitos estéreis para frear reprodução do Aedes; Entenda
Pasta informou que foram soltos 50 mil insetos
Após órgão do TCU pedir suspensão da renovação da concessão, Enel diz cumprir com obrigações
Segundo a distribuidora, as melhorias foram comprovadas pelo relatórios de fiscalização da Aneel
Terremoto de magnitude 4,4 é registrado em Minas Gerais
Segundo a Prefeitura de Araxá, não houve registro de danos materiais ou feridos
Caetano Veloso convoca 'Ato Musical 2: O Retorno' contra o PL da Dosimetria no Rio
Artista anuncia protesto para domingo com grandes nomes da música e critica projeto que reduz pena de condenados por tentativa de golpe
Municípios têm dificuldade para desenvolver projetos ambientais, afirma especialista
Segundo Bruno Incau, a maioria das 5,5 mil localidades são pequenas e possuem equipes reduzidas, o que prejudica o setor
