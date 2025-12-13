Minas Gerais - Um terremoto foi registrado, na noite desta sexta-feira (12), em Araxá, no Alto Paranaíba, no interior do estado. O abalo alcançou 4.4 graus na escala Richter.
A Prefeitura e a Defesa Civil informou, por meio de uma nota nas redes sociais, que não houve registro de danos materiais ou feridos. Ainda segundo os órgãos, as equipes seguem em monitoramento e no levantamento de informações para garantir a segurança da população.
O tremor, que aconteceu às 22h10, foi classificado como um terremoto raso. O epicentro foi localizado em uma área próxima à MG-428, nas imediações do rio Araguari, entre Araxá e Sacramento.
A região é marcada por antigas falhas geológicas, onde pode ter ocorrido o deslocamento de rochas no interior da crosta terrestre, provocando a liberação de energia sísmica.
De acordo o geólogo Maurício Carneiro, mestre em Mineralogia e Petrologia, quando ocorre a liberação súbita dessa energia, as ondas sísmicas se propagam rapidamente a partir do foco do terremoto, alcançando a superfície.
“A magnitude representa uma liberação muito significativa de energia sísmica, equivalente a cerca de 100 toneladas de explosivos. Um abalo dessa intensidade deve ser considerado forte para os padrões da região", destaca.
A Prefeitura de Araxá orientou a população para que mantenha a calma não compartilhe conteúdos de origem duvidosa e siga apenas as recomendações dos órgãos oficiais.
