Um abalo sísmico foi registrado, na noite desta sexta-feira (12), no interior de Minas Gerais - Divulgação / Prefeitura de Araxá

Um abalo sísmico foi registrado, na noite desta sexta-feira (12), no interior de Minas GeraisDivulgação / Prefeitura de Araxá

Publicado 13/12/2025 15:58 | Atualizado 13/12/2025 15:59

Minas Gerais - Um terremoto foi registrado, na noite desta sexta-feira (12), em Araxá, no Alto Paranaíba, no interior do estado. O abalo alcançou 4.4 graus na escala Richter.

A Prefeitura e a Defesa Civil informou, por meio de uma nota nas redes sociais, que não houve registro de danos materiais ou feridos. Ainda segundo os órgãos, as equipes seguem em monitoramento e no levantamento de informações para garantir a segurança da população.

O tremor, que aconteceu às 22h10, foi classificado como um terremoto raso. O epicentro foi localizado em uma área próxima à MG-428, nas imediações do rio Araguari, entre Araxá e Sacramento.

A região é marcada por antigas falhas geológicas, onde pode ter ocorrido o deslocamento de rochas no interior da crosta terrestre, provocando a liberação de energia sísmica.

De acordo o geólogo Maurício Carneiro, mestre em Mineralogia e Petrologia, quando ocorre a liberação súbita dessa energia, as ondas sísmicas se propagam rapidamente a partir do foco do terremoto, alcançando a superfície.



“A magnitude representa uma liberação muito significativa de energia sísmica, equivalente a cerca de 100 toneladas de explosivos. Um abalo dessa intensidade deve ser considerado forte para os padrões da região", destaca.

A Prefeitura de Araxá orientou a população para que mantenha a calma não compartilhe conteúdos de origem duvidosa e siga apenas as recomendações dos órgãos oficiais.