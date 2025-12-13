Municípios encontram grandes dificuldades para desenvolver projetos que integrem a perspectiva climática, avalia BrunoTânia Rêgo/Agência Brasil
Municípios têm dificuldade para desenvolver projetos ambientais, afirma especialista
Segundo Bruno Incau, a maioria das 5,5 mil localidades são pequenas e possuem equipes reduzidas, o que prejudica o setor
Órgão do Tribunal de Contas da União pede suspensão da renovação da concessão da Enel após apagões em SP
Representação foi protocolada depois de um forte vendaval que deixou consumidores sem luz
SP: Enel diz que fornecimento de energia deve ser normalizado até o fim de domingo
Moradores ainda enfrentam falta de luz em São Paulo
Depressão atinge um em cada dez agentes penitenciários no Brasil, diz pesquisa
Cerca de 50,7% entende que a sociedade poucas vezes reconhece o valor do trabalho
Imprensa internacional cita ação de Lula e revés para Bolsonaro na retirada de Moraes da Magnitsky
Jornais destacam a relação do ministro com o julgamento do ex-presidente e a pressão de Eduardo Bolsonaro pelas restrições
SP: Defesa Civil alerta para quatro dias de tempestades e risco de transtornos
Mais de 468 mil imóveis continuam sem energia na Região Metropolitana da capital paulista
