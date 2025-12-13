Funcionário de empresa parceira da Enel é preso após cobrar propina para religar energia - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 13/12/2025 11:33 | Atualizado 13/12/2025 11:34

Um funcionário de uma empresa parceira da Enel foi preso pelo subprefeito da Vila Mariana, em São Paulo, Rafael Minatogawa, após admitir que realizou um "bico" e cobrou R$ 2,5 mil para religar a energia de um endereço na região.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou que o homem foi preso em flagrante por corrupção passiva. O caso aconteceu na última quinta-feira (11).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Minatogawa aparece conversando com o funcionário identificado como Alex Rodrigues Nogueira. Ele admite ter cobrado pelo serviço.



"Meu trampo era aqui e ele [o comerciante] colocou que era minha obrigação fazer lá. Mas tava desligado a energia. Peguei e falei: 'Meu, ó, eu passearia por tanto'. Ele falou: 'Não, pode fazer'. Aí eu fui lá e fiz. Aí ele me falou: 'Ó, esse serviço aqui era a obrigação do senhor fazer", afirmou o funcionário.



Após realizar o religamento, o comerciante se recusou a pagar, momento em que o funcionário terceirizado ameaçou cortar a energia novamente.



"Vou deixar o cara do jeito que tava. Ele veio aqui e começou a tirar fotos nossas", afirmou.

Veja o vídeo:

A Enel informou que o homem atuava para uma empresa parceira da companhia. A empresa também "alerta que os serviços de atendimento a emergências, como reparos na rede da distribuidora para restabelecimento de energia, não estão sujeitos a cobrança individual ao cliente".



"A companhia reforça que qualquer exigência de pagamento para reparos na rede elétrica da distribuidora, para restabelecimento de energia, está fora das regras de conduta da companhia. Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com os canais de atendimento da Enel São Paulo", ressaltou.

A região da Vila Mariana enfrenta interrupções de energia desde quarta-feira (10) após queda de árvores e danos na rede provocados pelas rajadas de vento que atingiram a cidade.

As rajadas de vento próximas de 100 km/h provocaram interrupções em diversos municípios paulistas. Mais de 468 mil clientes da Enel permaneciam sem energia na manhã deste sábado (13). No pico do apagão, o total chegou a 2,2 milhões.