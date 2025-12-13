Mulheres haviam viajado para o local com a intenção de trabalhar, mas acabaram privadas de liberdadeDivulgação
PF resgata quatro brasileiras mantidas em cárcere privado na fronteira de Roraima
Uma menor de idade está entre as vítimas
PF resgata quatro brasileiras mantidas em cárcere privado na fronteira de Roraima
Uma menor de idade está entre as vítimas
Justiça manda Enel restabelecer energia elétrica em SP sob multa de R$ 200 mil por hora
mais de 490 mil clientes continuam sem luz
Lula posta foto com Moraes e Ronaldo e faz brincadeira sobre futebol; veja
Publicação ocorreu após o governo dos EUA retiror o nome do ministro da Lei Magnitsky
Haddad: 'Economia do País jamais poderia ser um problema para reeleição de Lula'
Ministro também relembrou o convite feito pelo presidente para que ele ocupasse a Fazenda
Mulher morre e outra fica ferida em queda de árvore sobre ponto de ônibus na Grande SP
Vítimas aguardavam transporte coletivo em Guarulhos
Hugo Motta sai em defesa de ex-assessora de Lira que foi alvo da PF
Mariângela Fialek é investigada por suspeitas de irregularidades no pagamento de emendas parlamentares
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.