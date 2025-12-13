Mulheres haviam viajado para o local com a intenção de trabalhar, mas acabaram privadas de liberdade - Divulgação

13/12/2025

A Polícia Federal (PF) resgatou quatro brasileiras que estavam sendo mantidas em cárcere privado na Guiana Inglesa, país que faz fronteira com Roraima. Uma menor de idade está entre as vítimas.

Segundo a corporação, as mulheres haviam viajado para o local com a intenção de trabalhar, mas acabaram privadas de liberdade e submetidas a condições degradantes". O caso passou a ser investigado após duas das vítimas conseguirem escapar e retornar ao Brasil, onde relataram o caso.

"A partir desse alerta, foram iniciadas diligências urgentes e, por meio de cooperação internacional, estabeleceu-se contato com o consulado brasileiro e autoridades guianenses para viabilizar o resgate das demais", explicou a PF.

A ação foi realizada na última quinta-feira (11). As quatro vítimas retornaram ao Brasil. O caso foi registrado na Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima.



