Ministro da Fazenda, Fernando HaddadMarcelo Camargo/Agência Brasil
Haddad: 'Economia do País jamais poderia ser um problema para reeleição de Lula'
Ministro também relembrou o convite feito pelo presidente para que ele ocupasse a Fazenda
Mulher morre e outra fica ferida em queda de árvore sobre ponto de ônibus na Grande SP
Vítimas aguardavam transporte coletivo em Guarulhos
Hugo Motta sai em defesa de ex-assessora de Lira que foi alvo da PF
Mariângela Fialek é investigada por suspeitas de irregularidades no pagamento de emendas parlamentares
Alckmin critica PL da Dosimetria: 'Para os simples é dureza e para os poderosos abranda'
Texto que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi aprovado por 291 votos a 148
Flávio Bolsonaro defende que retirada de sanções contra Moraes é um 'gesto gigantesco de Trump pela anistia'
Parlamentar disse ainda 'não ter dúvida' que o governo norte-americano vai recuar totalmente do tarifaço
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado de R$ 44 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
