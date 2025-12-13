Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 13/12/2025 07:26

A Mega-Sena irá sortear neste sábado, 13, um prêmio de R$ 44 milhões. O sorteio está marcado para às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão nas redes sociais da instituição.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

As apostas do concurso 2.951 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.