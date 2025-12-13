Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado de R$ 44 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado de R$ 44 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Zambelli deve ficar presa em Brasília se for extraditada
Alexandre de Moraes respondeu a questionamento da Justiça italiana
Anielle Franco critica fim das cotas raciais em Santa Catarina
Projeto de lei foi aprovado na quarta-feira pela Assembleia Legislativa
Sites vazam dados de jovens que respondem por atos infracionais em SP
Divulgação do nome de crianças e adolescentes descumpre o ECA
'Verdade prevaleceu', diz Moraes sobre fim de sanções dos EUA
Governo americano retirou nome do ministro da Lei Magnitsky
Lula diz que fim de sanção a Alexandre de Moraes é bom para o Brasil
Presidente comemora saída de ministro da lista da Lei Magnitsky
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.