Ministra Anielle Franco afirmou que o projeto aprovado em Santa Catarina desrespeita a ConstituiçãoRenan Areias/Agência O Dia
Anielle Franco critica fim das cotas raciais em Santa Catarina
Projeto de lei foi aprovado na quarta-feira pela Assembleia Legislativa
Anielle Franco critica fim das cotas raciais em Santa Catarina
Projeto de lei foi aprovado na quarta-feira pela Assembleia Legislativa
Sites vazam dados de jovens que respondem por atos infracionais em SP
Divulgação do nome de crianças e adolescentes descumpre o ECA
'Verdade prevaleceu', diz Moraes sobre fim de sanções dos EUA
Governo americano retirou nome do ministro da Lei Magnitsky
Lula diz que fim de sanção a Alexandre de Moraes é bom para o Brasil
Presidente comemora saída de ministro da lista da Lei Magnitsky
Volta a chover em São Paulo e número de pessoas sem luz aumenta
Às 19h30, apagão atingia 710 mil clientes da Enel
Relator da PEC da Segurança exclui pontos sobre o sistema de inteligência a pedido do governo
Deputado Mendonça Filho acatou a solicitação do ministro Ricardo Lewandowski
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.