Senador Carlos Viana considerou "estranha" a decisão de ToffoliReprodução
Toffoli tira da CPI do INSS dados bancários e fiscais de Daniel Vorcaro, do Banco Master
Documentos deverão ficar sob a guarda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre
Prefeito de São Paulo, sobre Enel: presidente Lula, você precisa nos ajudar nisso
Tarcísio de Freitas defendeu a intervenção do governo federal na concessionária
Gilmar pede sessões virtuais na próxima semana para julgamento de ações do marco temporal
Decano do Supremo deseja que a matéria seja apreciada antes do recesso do Judiciário
Aliados de Bolsonaro reclamaram da postura dos EUA sobre Lei Magnitsky nas redes sociais
Retirada das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes despertou críticas a Trump por parte da direita brasileira
Após ingresso no Brics, Etiópia amplia produção de trigo, mas segue dependente de importações
Crescimento agrícola tem avançado com apoio de novos parceiros, mas o país ainda compra grãos dos Estados Unidos e da União Europeia, segundo dados oficiais
Vereador faz gesto obsceno a colega, que registra boletim de ocorrência por violência de gênero
Kléber Ribeiro já se envolveu em outra confusão na Câmara de Guarulhos, na Grande São Paulo
