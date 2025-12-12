Segundo dia de reunião do BRICS, na foto: líderes e convidados, nesta segunda-feira (07).Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
De acordo com relatório do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), a previsão é de que a produção de trigo da Etiópia chegue a 6,5 milhões de toneladas no ano agrícola de 2025/26, impulsionada por melhores rendimentos e pela expansão das áreas agrícolas irrigadas. No mesmo período, projeta-se que as importações de trigo diminuam 24%, para 1,3 milhão de toneladas. O documento também aponta, na página 17, que os Estados Unidos seguem sendo a principal fonte de sorgo, um tipo de grão, destinado à ajuda alimentar na Etiópia.
Já uma tabela da Diretoria-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural da União Europeia mostra que as exportações de trigo comum da União Europeia para a Etiópia caíram nos últimos anos, de 111.840 toneladas em 2021-22 para apenas 12 toneladas em 2024-2025, mas voltaram a subir em 2025-2026, com um registro de 52.920 toneladas.
Consultada pelo Comprova, a conselheira do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul (Crea-MS), Daniele Marques, detalhou a produção agrícola do país e esclareceu que a Etiópia tem como principais aliados, nas relações comerciais, países como Turquia, Rússia e Ucrânia, que fazem parte da Europa, mas não da União Europeia. Ela ainda afirmou que o país não é autossuficiente na produção de trigo.
“A Etiópia ainda não é autossuficiente. Ela vem tomando uma proporção de desenvolvimento dessa cultura dentro do país, mas ela não é autossuficiente. Os maiores fornecedores históricos não estão nem perto de ser os Estados Unidos. Muito pelo contrário, eles são Turquia, Rússia e Ucrânia”, esclareceu.
Daniele, que também é coordenadora da câmara especializada de agronomia do Crea-MS, detalhou que a Etiópia é a maior produtora de trigo do leste africano, com cerca de 1,95 milhão de hectares cultivados.
O autor da postagem verificada também compartilhou o vídeo de uma página que afirma que o país africano atingiu “recordes de plantação de trigo”, mas sem mencionar autossuficiência ou o término das relações entre a Etiópia, a União Europeia e os Estados Unidos.
Versões das autoridades
Autoridades etíopes afirmaram, recentemente, que o país se tornou o maior produtor de trigo da África. Em 8 de junho, o primeiro-ministro Abiy Ahmed disse que a Etiópia superou a produção do Egito três vezes, de acordo com a Agência de Notícias da Etiópia. Segundo ele, o sucesso pode ser verificado de forma independente por meio de imagens de satélite, que evidenciam a “vasta expansão das terras cultivadas” e indicam um aumento significativo nos rendimentos projetados de trigo.
Já em abril, o embaixador Leulseged Tadese Abebe celebrou: “Hoje, posso dizer com orgulho que nos tornamos o maior exportador de trigo da África”, afirmou, de acordo com entrevista publicada pela equipe de comunicação do BRICS.
No entanto, uma análise da revista The Economist, em março, questionou os dados oficiais do governo. Conforme a reportagem, o gabinete do primeiro-ministro alega que a Etiópia produziu 15,1 milhões de toneladas de trigo na safra de 2022-23, subindo para 23 milhões no ano seguinte, tornando-se o nono maior produtor do mundo.
A publicação aponta que, segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, com base “em seus próprios dados e análises de suas operações no país”, o banco estima que a Etiópia produziu 7,5 milhões de toneladas de trigo na safra de 2023-24.
“Isso é mais do que os 4,8 milhões produzidos em 2017-18, mas ainda muito longe dos 15,1 milhões alardeados por Abiy Ahmed”, afirma o texto. No entanto, um artigo do Instituto de Assuntos Exteriores da Etiópia questiona a reportagem do The Economist e as metodologias usadas pelos órgãos independentes utilizados na pesquisa, como a possibilidade das análises por satélite distorcerem os resultados.
Maquinário etíope
O vídeo da postagem também mostra máquinas agrícolas da fabricante alemã Claas, representada na Etiópia pela concessionária Kaleb Services Farmer’s House PLC. O Comprova tentou contato com a Claas, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem.
