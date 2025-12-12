Kleber Ribeiro alegou ter sido ofendido durante a discussão com a vereadora do PT - Câmara de Guarulhos/Diivulgação

12/12/2025

O vereador Kleber Ribeiro (PL) fez um gesto obsceno para a colega Fernanda Curti, do PT, durante a sessão da Câmara de Guarulhos na quarta-feira, 10, na qual estava em pauta um projeto de lei de autoria de Ribeiro para restringir o financiamento público a escolas de samba e blocos "que promovam intolerância religiosa".

Durante a reunião, o vereador discursou contra o público presente na galeria. O tumulto se acirrou e um aliado do parlamentar foi acusado de portar uma arma de fogo. Ribeiro negou a imputação e perguntou a Fernanda se ela gostaria de ver a "pistola", fazendo um gesto com a genitália. A vereadora registrou um boletim de ocorrência por violência política de gênero na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Guarulhos.

"É uma violência de gênero. Com um homem ele não faria isso", afirmou Fernanda. Questionado, Kleber Ribeiro negou ter feito referência à genitália e alegou ter sido ofendido durante a confusão. "Olhando o gesto agora, fiz uma coisa querendo passar outra", disse o parlamentar do PL. "Eles falaram que eu sou nazista. A minha família tem judeu. Me chamaram de racista do nada".

Procurada, a Câmara de Guarulhos informou que a Guarda Civil Municipal foi acionada para conter os ânimos do público. A Casa afirmou ter "compromisso com a liberdade de manifestação e participação popular, sempre dentro dos limites do respeito mútuo". A Polícia Civil informou que investiga o caso.

Em setembro, Kleber Ribeiro foi pivô de uma briga na Câmara de Guarulhos que terminou em empurra-empurra e acusações mútuas de agressão, com uso de gás de pimenta pelos policiais da Casa para apartar o tumulto. Estudantes da Unifesp foram à Câmara protestar contra o parlamentar do PL, que havia se envolvido em uma confusão com alunos no campus da universidade na semana anterior.