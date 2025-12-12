Kleber Ribeiro alegou ter sido ofendido durante a discussão com a vereadora do PTCâmara de Guarulhos/Diivulgação
Vereador faz gesto obsceno a colega, que registra boletim de ocorrência por violência de gênero
Kléber Ribeiro já se envolveu em outra confusão na Câmara de Guarulhos, na Grande São Paulo
Senadores e governo Lula querem tapar brechas no PL da Dosimetria que beneficiariam criminosos
Ministério da Justiça mapeou os crimes que podem ter a punição abrandada
O que muda para Alexandre de Moraes com o recuo dos EUA na Lei Magnitsky
Ministro do Supremo havia sido sancionado pelo governo Trump no dia 30 de julho
Empresário é condenado a 14 anos de prisão por matar funcionário da Enel após corte de luz
Randal Rossoni assassinou a tiros o empregado de uma empresa terceirizada da concessionária
Por unanimidade, STF mantém decisão sobre perda do mandato de Zambelli
Hugo Motta deverá dar posse ao suplente em de 48 horas
Aneel deve ser rigorosa e agir, diz Alckmin sobre possibilidade de intervenção na Enel
Vice-presidente afirmou que espera um posicionamento firma da agência reguladora
