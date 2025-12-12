Jorge Seif atribuiu a decisão do governo Trump a interesses econômicosAgência Senado
Aliados de Bolsonaro reclamaram da postura dos EUA sobre Lei Magnitsky nas redes sociais
Retirada das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes despertou críticas a Trump por parte da direita brasileira
Aliados de Bolsonaro reclamaram da postura dos EUA sobre Lei Magnitsky nas redes sociais
Retirada das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes despertou críticas a Trump por parte da direita brasileira
Após ingresso no Brics, Etiópia amplia produção de trigo, mas segue dependente de importações
Crescimento agrícola tem avançado com apoio de novos parceiros, mas o país ainda compra grãos dos Estados Unidos e da União Europeia, segundo dados oficiais
Vereador faz gesto obsceno a colega, que registra boletim de ocorrência por violência de gênero
Kléber Ribeiro já se envolveu em outra confusão na Câmara de Guarulhos, na Grande São Paulo
Senadores e governo Lula querem tapar brechas no PL da Dosimetria que beneficiariam criminosos
Ministério da Justiça mapeou os crimes que podem ter a punição abrandada
O que muda para Alexandre de Moraes com o recuo dos EUA na Lei Magnitsky
Ministro do Supremo havia sido sancionado pelo governo Trump no dia 30 de julho
Empresário é condenado a 14 anos de prisão por matar funcionário da Enel após corte de luz
Randal Rossoni assassinou a tiros o empregado de uma empresa terceirizada da concessionária
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.