Bombeiros informaram que houve 175 chamados para quedas de árvores nessa sexta-feiraPaulo Pinto/Agência Brasil
Volta a chover em São Paulo e número de pessoas sem luz aumenta
Às 19h30, apagão atingia 710 mil clientes da Enel
Relator da PEC da Segurança exclui pontos sobre o sistema de inteligência a pedido do governo
Deputado Mendonça Filho acatou a solicitação do ministro Ricardo Lewandowski
Toffoli tira da CPI do INSS dados bancários e fiscais de Daniel Vorcaro, do Banco Master
Documentos deverão ficar sob a guarda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre
Prefeito de São Paulo, sobre Enel: presidente Lula, você precisa nos ajudar nisso
Tarcísio de Freitas defendeu a intervenção do governo federal na concessionária
Gilmar pede sessões virtuais na próxima semana para julgamento de ações do marco temporal
Decano do Supremo deseja que a matéria seja apreciada antes do recesso do Judiciário
Aliados de Bolsonaro reclamaram da postura dos EUA sobre Lei Magnitsky nas redes sociais
Retirada das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes despertou críticas a Trump por parte da direita brasileira
