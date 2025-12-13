Via precisou ser interditada de forma temporária para a retirada da árvore e para a limpeza do local - Divulgação/ Defesa Civil

Publicado 13/12/2025 08:58

A queda de uma árvore no centro de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 12, provocou a morte de uma mulher e deixou outra ferida. O caso aconteceu na altura do número 176, da Rua Arminda de Lima.

As informações são do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência. Quatro viaturas foram mobilizadas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também precisou ser acionado.

As mulheres aguardavam o transporte coletivo no ponto de ônibus, quando a árvore cedeu e caiu sobre as duas. Segundo a Defesa Civil, uma das vítimas teve o óbito constatado no local e a outra foi encaminhada com vida a um hospital da região. As identidades de ambas não foram informadas.

A via precisou ser interditada de forma temporária para a retirada da árvore e para a limpeza do local. A Defesa Civil afirma ter feito uma vistoria no local para identificar riscos de novas quedas. Há uma escola nos arredores do ponto de ônibus

"O local foi deixado em segurança, garantindo condições adequadas para a circulação de pedestres e veículos", informou o órgão.

A região metropolitana de São Paulo voltou a ser atingida por fortes temporais nesta sexta-feira, 12. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu 186 chamados para quedas de árvore entre meia-noite e 22h.

Durante a semana, um vendaval com ventos de 98 km/h causou danos na capital e nos municípios da Grande SP. Foram realizados mais de 1,4 mil chamados para queda de árvores e mais de 2,2 milhões de pessoas chegaram a ficar sem energia elétrica, conforme dados da Enel, concessionária responsável por fazer a distribuição na região.

De acordo com a Defesa Civil, a mulher que morreu em Guarulhos é o terceiro óbito registrado na região metropolitana em razão de ocorrências relacionadas a chuvas e ventos fortes - outras 26 pessoas ficaram feridas.

Os outros dois óbitos foram registrados na capital. Na última quarta, 10, uma mulher de 54 anos morreu após ser atingida por um muro na Rua Cristóvão Jaques, na zona leste da capital. Ela chegou a ser socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Geral de Sapopemba, mas não resistiu.

O outro caso foi na quinta, 11, em Higienópolis, na região central de São Paulo. Um homem de 52 anos tentava ajudar voluntariamente na remoção de um galho de uma árvore na Rua Piauí, quando se desequilibrou da escada e caiu, batendo a cabeça no chão.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para o local às 15h04, mas, ao chegar no endereço, já encontrou o homem sem vida. A morte foi confirmada por um médico do Samu que foi chamado para atender a ocorrência.