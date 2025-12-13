Lula e Moraes aparecem sorridentes ao lado do ex-jogador Ronaldo Fenômeno - Divulgação/ Ricardo Stuckert

Lula e Moraes aparecem sorridentes ao lado do ex-jogador Ronaldo FenômenoDivulgação/ Ricardo Stuckert

Publicado 13/12/2025 09:57

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou na noite desta sexta-feira (12), nas redes sociais, uma foto ao lado do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e do ex-jogador Ronaldo Nazário, mais conhecido como Ronaldo Fenômeno. Na legenda, o chefe do Executivo brincou sobre o fato de que ambos torcem para o Corinthians.

"4 corinthianos se olhando (e pensando no jogão de domingo)", escreveu na legenda da publicação. A imagem foi registrada nos bastidores do evento de lançamento do canal SBT News, em São Paulo.

A menção ao "jogão de domingo" remete à expectativa do jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro. O confronto será neste domingo (14), às 18h, na Neo Química Arena.

Lula e Moraes são torcedores declarados do Corinthians e frequentemente fazem referências ao clube em agendas públicas e postagens informais. Ronaldo, ídolo histórico do futebol brasileiro, também teve passagem marcante pelo time alvinegro de 2009 a 2011, período em que conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista.

Atualmente, o ex-jogador não ocupa cargo esportivo formal. Ele atua como empresário e investidor, mantendo presença ativa em eventos públicos e no debate sobre futebol e gestão esportiva.

Veja:

A publicação ocorreu no mesmo dia em que o governo de Donald Trump (Republicano) retirou Moraes, sua mulher, a advogada Vivian Barci de Moraes, e a empresa da família, Instituto Lex, das sanções da Lei Magnitsky





"Em meu nome e em nome da minha esposa, quero agradecer o empenho do presidente Lula. A verdade venceu hoje", disse. Em discurso na ocasião, Moraes agradeceu Lula pelo "empenho" para a revogação das sanções impostas pelo governo de Donald Trump."Em meu nome e em nome da minha esposa, quero agradecer o empenho do presidente Lula. A verdade venceu hoje", disse.

"O presidente se recorda que, logo em julho ou agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar das sanções, eu pedi que o presidente não tomasse nenhuma medida contra isso. Porque eu acreditava que a verdade, no momento que chegasse às autoridades americanas, prevaleceria. Com o empenho do presidente a verdade prevaleceu", acrescentou.



Moraes ainda classificou o recuo dos Estados Unidos como uma "vitória tripla" do Judiciário.



