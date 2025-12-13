Caetano Veloso convocou no ato, desta vez contra a PL da Dosimetria, e vai se apresentar no Rio neste domingo (14), na Orla de Copacabana ao lado de Gilberto Gil e Paulinho da Viola - Divulgação

Publicado 13/12/2025 15:38 | Atualizado 13/12/2025 16:02

O cantor Caetano Veloso anunciou nesta semana, por meio de suas redes sociais, a realização do “Ato Musical 2: O Retorno” — um protesto marcado para este domingo (14), às 14h, na orla de Copacabana, entre os postos 4 e 5, no Rio de Janeiro. A mobilização tem como objetivo criticar e resistir ao chamado projeto de lei da dosimetria, que, segundo seus opositores, abre caminho para a redução de penas de condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.



Caetano convocou o público a “devolver o Congresso para o povo”, frase que estampou sua mensagem de convocação e que circulou amplamente nas redes sociais. A iniciativa é organizada pelo coletivo 342 Artes, liderado por Paula Lavigne, mulher de Caetano, que já articulou manifestações artísticas de grande repercussão, com a realizada em 21 de setembro, em retaliação à PEC da Blindagem.



O evento, que reúne música e política, contará com a presença confirmada de nomes consagrados da música brasileira, como Gilberto Gil e Paulinho da Viola, que se juntam a Caetano na mobilização.



A programação completa ainda está sendo definida, mas a expectativa é de que o ato inclua apresentações musicais de artistas engajados na causa — continuidade de uma tradição de protesto cultural iniciada em setembro, quando milhares de pessoas participaram de uma manifestação semelhante contra propostas legislativas anteriores.



O protesto ocorre em um momento de grande debate político sobre o PL da Dosimetria no Congresso Nacional, com críticos afirmando que a medida contraria a segurança jurídica e pode beneficiar condenados por crimes graves. Assim, a convocação liderada por Caetano Veloso busca transformar a pressão das ruas em um fator de influência nas decisões parlamentares nos próximos dias.

Veja em quais cidades vão ser realizados os atos contra a PL da Dosimetria

NORTE

Belém (PA) – escadinha das Docas, às 9h

Boa Vista (RR) – praça das Águas, às 17h

Macapá (AP) – praça Veiga Cabral, às 16h

Manaus (AM) – faixa liberada da avenida Getúlio Vargas, às 9h

Porto Velho (RO) – praça da Estrada de Ferro, às 15h

Rio Branco (AC) – lago do Amor, às 15h



NORDESTE

Aracaju (SE) – praia da Cinelândia, às 14h

Fortaleza (CE) – espigão da Rui Barbosa, na Praia da Iracema, às 15h

João Pessoa (PB) – busto do Tamandaré, às 9h

Maceió (AL) – praça 7 Coqueiros, às 9h

Mossoró (RN) – Teatro Municipal, às 17h

Natal (RN) – calçada do Ferreira Costa, às 9h

Recife (PE) – rua da Aurora, às 14h

Salvador (BA) – Cristo da Barra, às 9h

São Luís (MA) – Largo do Carmo, às 9h

Sobral (CE) – boulevard do Arco, às 18h

Teresina (PI) – praça Pedro 2º, às 9h



CENTRO-OESTE

Brasília (DF) – SESI Lab, com marcha até o Congresso, às 10h

Campo Grande (MS) – avenida Afonso Pena com rua 14 de Julho, às 8h

Cuiabá (MT) – praça Ulysses Guimarães, às 8h

Goiânia (GO) – praça Universitária, às 15h

SUDESTE



São Paulo (SP): 14h – MASP (Avenida Paulista)

Campinas (SP): 9h – Largo do Pará (a confirmar)

Araçatuba (SP): 9h – Câmara Municipal

Botucatu (SP): 10h – Em frente à EECA

Ribeirão Preto (SP): 15h30 – Esplanada Pedro II

Rio de Janeiro (RJ): 13h – Posto 5 de Copacabana

Belo Horizonte (MG): 9h – Praça Raul Soares

Uberlândia (MG): 9h30 – Praça Clarimundo Carneiro

Vitória (ES): 16h – UFES



SUL



Porto Alegre (RS): 14h – Arcos da Redenção

Florianópolis (SC): 9h30 – Ponte Hercílio Luz (lado ilha)

Joinville (SC): 17h – Praça Nereu Ramos

Curitiba (PR): 14h – Boca Maldita