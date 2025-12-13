Caetano Veloso convocou no ato, desta vez contra a PL da Dosimetria, e vai se apresentar no Rio neste domingo (14), na Orla de Copacabana ao lado de Gilberto Gil e Paulinho da ViolaDivulgação
Caetano convocou o público a “devolver o Congresso para o povo”, frase que estampou sua mensagem de convocação e que circulou amplamente nas redes sociais. A iniciativa é organizada pelo coletivo 342 Artes, liderado por Paula Lavigne, mulher de Caetano, que já articulou manifestações artísticas de grande repercussão, com a realizada em 21 de setembro, em retaliação à PEC da Blindagem.
O evento, que reúne música e política, contará com a presença confirmada de nomes consagrados da música brasileira, como Gilberto Gil e Paulinho da Viola, que se juntam a Caetano na mobilização.
A programação completa ainda está sendo definida, mas a expectativa é de que o ato inclua apresentações musicais de artistas engajados na causa — continuidade de uma tradição de protesto cultural iniciada em setembro, quando milhares de pessoas participaram de uma manifestação semelhante contra propostas legislativas anteriores.
O protesto ocorre em um momento de grande debate político sobre o PL da Dosimetria no Congresso Nacional, com críticos afirmando que a medida contraria a segurança jurídica e pode beneficiar condenados por crimes graves. Assim, a convocação liderada por Caetano Veloso busca transformar a pressão das ruas em um fator de influência nas decisões parlamentares nos próximos dias.
Boa Vista (RR) – praça das Águas, às 17h
Macapá (AP) – praça Veiga Cabral, às 16h
Manaus (AM) – faixa liberada da avenida Getúlio Vargas, às 9h
Porto Velho (RO) – praça da Estrada de Ferro, às 15h
Rio Branco (AC) – lago do Amor, às 15h
NORDESTE
Fortaleza (CE) – espigão da Rui Barbosa, na Praia da Iracema, às 15h
João Pessoa (PB) – busto do Tamandaré, às 9h
Maceió (AL) – praça 7 Coqueiros, às 9h
Mossoró (RN) – Teatro Municipal, às 17h
Natal (RN) – calçada do Ferreira Costa, às 9h
Recife (PE) – rua da Aurora, às 14h
Salvador (BA) – Cristo da Barra, às 9h
São Luís (MA) – Largo do Carmo, às 9h
Sobral (CE) – boulevard do Arco, às 18h
Teresina (PI) – praça Pedro 2º, às 9h
CENTRO-OESTE
Campo Grande (MS) – avenida Afonso Pena com rua 14 de Julho, às 8h
Cuiabá (MT) – praça Ulysses Guimarães, às 8h
Goiânia (GO) – praça Universitária, às 15h
Campinas (SP): 9h – Largo do Pará (a confirmar)
Araçatuba (SP): 9h – Câmara Municipal
Botucatu (SP): 10h – Em frente à EECA
Ribeirão Preto (SP): 15h30 – Esplanada Pedro II
Rio de Janeiro (RJ): 13h – Posto 5 de Copacabana
Belo Horizonte (MG): 9h – Praça Raul Soares
Uberlândia (MG): 9h30 – Praça Clarimundo Carneiro
Vitória (ES): 16h – UFES
SUL
Florianópolis (SC): 9h30 – Ponte Hercílio Luz (lado ilha)
Joinville (SC): 17h – Praça Nereu Ramos
Curitiba (PR): 14h – Boca Maldita
