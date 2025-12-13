Enel afirmou que mantém uma trajetória contínua de melhorias nos serviçosIuri Corsini / Agência O Dia
Após órgão do TCU pedir suspensão da renovação da concessão, Enel diz cumprir com obrigações
Segundo a distribuidora, as melhorias foram comprovadas pelo relatórios de fiscalização da Aneel
Terremoto de magnitude 4,4 é registrado em Minas Gerais
Segundo a Prefeitura de Araxá, não houve registro de danos materiais ou feridos
Caetano Veloso convoca 'Ato Musical 2: O Retorno' contra o PL da Dosimetria no Rio
Artista anuncia protesto para domingo com grandes nomes da música e critica projeto que reduz pena de condenados por tentativa de golpe
Municípios têm dificuldade para desenvolver projetos ambientais, afirma especialista
Segundo Bruno Incau, a maioria das 5,5 mil localidades são pequenas e possuem equipes reduzidas, o que prejudica o setor
Órgão do Tribunal de Contas da União pede suspensão da renovação da concessão da Enel após apagões em SP
Representação foi protocolada depois de um forte vendaval que deixou consumidores sem luz
SP: Enel diz que fornecimento de energia deve ser normalizado até o fim de domingo
Moradores ainda enfrentam falta de luz em São Paulo
