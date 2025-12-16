Bolsonaro passou por exames de ultrassom, neste domingo, na Superintendência da PF, em Brasília, onde está presoMateus Bonomi/AFP
PF consulta Moraes sobre destino de cartas e encomendas enviadas a Bolsonaro
Pedido é feito porque não há regra interna da PF sobre como tratar correspondências em casos de cumprimento de pena nas dependências da sede por longos períodos
PF consulta Moraes sobre destino de cartas e encomendas enviadas a Bolsonaro
Pedido é feito porque não há regra interna da PF sobre como tratar correspondências em casos de cumprimento de pena nas dependências da sede por longos períodos
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 58 milhões
Os números sorteados foram: 01 - 20 - 45 - 48 - 51 - 58
Terras indígenas: STF tem placar de 4 votos a 0 contra marco temporal
Relator defende demarcação de todos os territórios em até dez anos
Lula: 'Enfrentamento à violência contra mulher é prioridade na agenda'
Presidente convidou Judiciário e Legislativo para tomar iniciativas
Flávio: Q'uero fazer rodada de viagens a partir de janeiro para buscar unidade com outros países'
Senador disse que o governo de Javier Milei, na Argentina, é uma 'inspiração'
Bruno Bonetti toma posse no Senado, assumindo mandato durante a licença de Romário
Em seu primeiro discurso no plenário, o senador criticou o governo Lula e sinalizou apoio à família Bolsonaro nas eleições de 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.