Enel reafirma compromisso de seguir prestando o serviço de distribuição de energia elétricaIuri Corsini / Agência O Dia / Arquivo
Enel diz que ainda não foi comunicada formalmente sobre processo de rompimento de concessão
Ministro de Minas e Energia, o governador de SP e o prefeito da cidade abriram um recurso contra a empresa que impede a renovação do contato
Novo aciona Conselho de Ética contra Camila Jara após tumulto no plenário
Petista nega as acusações e afirma que agiu em defesa de jornalistas e de outros parlamentares durante a confusão no plenário
Flávio Bolsonaro diz que Tarcísio 'não é traidor' e defende união apesar de 'divergências'
Filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro destacou a importância eleitoral de Tarcísio como palanque
PF consulta Moraes sobre destino de cartas e encomendas enviadas a Bolsonaro
Pedido é feito porque não há regra interna da PF sobre como tratar correspondências em casos de cumprimento de pena nas dependências da sede por longos períodos
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 58 milhões
Os números sorteados foram: 01 - 20 - 45 - 48 - 51 - 58
Terras indígenas: STF tem placar de 4 votos a 0 contra marco temporal
Relator defende demarcação de todos os territórios em até dez anos
