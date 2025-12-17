Lula tenta conseguir o apoio dos evangélicos para a próxima eleição presidencial - Reprodução / Youtube

Publicado 17/12/2025 12:05

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, 17, que a música gospel será declarada como patrimônio cultural brasileiro. Segundo o petista, a medida será formalizada na próxima semana. O anúncio foi feito durante reunião ministerial - que tem tom eleitoral.

Esse não é o primeiro aceno do presidente aos evangélicos, grupo que nas pesquisas manifesta apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2024, Lula participou de ato em que sancionou projeto criando o dia nacional da música gospel. A cerimônia teve participação de religiosos no Planalto.

Na reunião desta quarta-feira, Lula brincou com o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, indicado para assumir vaga no Supremo Tribunal Federal ao anunciar a medida sobre a música gospel.

"Na semana que vêm, além de ser ministro do STF, você vai poder cantar música gospel dentro do Palácio do Planalto", disse Lula