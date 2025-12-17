Lula tenta conseguir o apoio dos evangélicos para a próxima eleição presidencialReprodução / Youtube
Lula acena para evangélicos e anuncia que música gospel será patrimônio cultural brasileiro
Segundo o presidente, a medida será formalizada na próxima semana
Lula: problemas como a inflação são resolvidos quando há 'dinheiro na mão do povo'
Declaração foi feita durante a última reunião ministerial do ano
Lei Ruy Ferraz: SP aprova escolta para autoridades que enfrentam crime organizado
Projeto garante proteção também a familiares de governadores, juízes, procuradores e dirigentes policiais
Lançamento no Brasil de foguete sul-coreano é adiado novamente por questão técnica
Nova tentativa está prevista para 19 de dezembro
Lula edita MP que destina R$ 6 bilhões em crédito do BNDES para compra de caminhões
Texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta terça-feira (16)
Bombeiros retomam buscas por pessoas desaparecidas em SP após temporal
Duas pessoas teriam sido arrastadas pela correnteza ao sair de um carro em área alagada
