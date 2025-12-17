Estado de SP soma sete mortes causadas pelas chuvas em dezembroDivulgação / Corpo de Bombeiros de São Paulo
Bombeiros retomam buscas por pessoas desaparecidas em SP após temporal
Duas pessoas teriam sido arrastadas pela correnteza ao sair de um carro em área alagada
Empresário mata mulher e forja acidente de trânsito para ocultar crime
Henay Amorim, de 31 anos, teria sido assassinada pelo companheiro horas antes da colisão em Itaúna
Forte chuva deixa dois mortos em Ilhabela, litoral de São Paulo
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi soterrada e, a outra, arrastada pela correnteza
Enel diz que ainda não foi comunicada formalmente sobre processo de rompimento de concessão
Ministro de Minas e Energia, o governador de SP e o prefeito da cidade abriram um recurso contra a empresa que impede a renovação do contato
Novo aciona Conselho de Ética contra Camila Jara após tumulto no plenário
Petista nega as acusações e afirma que agiu em defesa de jornalistas e de outros parlamentares durante a confusão no plenário
Flávio Bolsonaro diz que Tarcísio 'não é traidor' e defende união apesar de 'divergências'
Filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro destacou a importância eleitoral de Tarcísio como palanque
