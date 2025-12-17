Os bombeiros encontraram o homem soterrado nos escombros - Divulgação / Prefeitura de Ilhabela

Os bombeiros encontraram o homem soterrado nos escombrosDivulgação / Prefeitura de Ilhabela

Duas pessoas morreram, nesta terça-feira (16), durante a chuva que atingiu Ilhabela, arquipélago no Litoral Norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi soterrada e, a outra, arrastada pela correnteza.

A corporação ainda informou que trabalharam na área afetada pelo deslizamento de terra em Barra Velha, no entanto, no local havia um muro que dividia dois terrenos que não suportou o volume da água e terra, acabando cedendo. Um idoso de 84 anos morreu ao ser atingindo pelo escombros do muro e pela lama.

Ainda conforme os bombeiros, o homem ficou soterrado nos escombros. Foi mobilizada uma operação de buscas com o auxílio de uma retroescavadeira. Após cerca de duas horas de buscas, o corpo foi encontrado.



A outra vítima, um idoso de 78 anos, foi arrastada pela correnteza, no bairro Toca, após o deck nos fundos da residência desprender, onde se encontrava o homem. Isso ocorreu devido à uma rápida elevação dos níveis de água de uma cachoeira.

A Defesa Civil do estado informou que realizou uma vistoria, nas proximidades do local onde morreu a primeira vítima, e procedeu com a interdição preventiva de dois imóveis. Duas famílias ficaram desalojadas, sendo uma encaminhada para casa de parentes e outra para um abrigo da prefeitura.

O órgão relatou que, às 7h21, a chuva persistia em Ilhabela e atingia municípios vizinhos. Ele orienta que a população procure um abrigo seguro. As equipes permanecem em campo auxiliando os cidadãos e avaliando os danos.

A Prefeitura de Ilhabela informa que o município registrou 113 milímetros de chuva nas últimas 12 horas e 154 milímetros nas últimas 24 horas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém válido, até a manhã desta quarta-feira (17), o alerta de grande perigo para tempestades no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.



De acordo com o Inmet, há alto risco de alagamentos, transbordamento de rios e possibilidade de deslizamentos de encostas em áreas classificadas como de risco.

Em diversos pontos da cidade, especialmente nos bairros Perequê e Barra Velha, carros foram arrastados pela enxurrada. Duas pessoas estão abrigadas na Casa do Caiçara; as demais famílias atingidas se refugiaram em residências de parentes. A Estrada Parque de Castelhanos permanece obstruída.



Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos atuam de forma contínua na limpeza, desobstrução de vias e atendimento às ocorrências em toda a cidade. A Prefeitura orienta a população a economizar água neste período, uma vez que as fortes chuvas impactam diretamente o sistema de captação e tratamento, podendo comprometer o abastecimento em algumas regiões.

Ela ainda informa que as atividade estão suspensas na UBS Barra Baixa e nas aulas na Academia da Saúde do Perequê, Alto da Barra, Água Branca e Barra Baixa. O Centro de Referência Animal e a Nossa Farmácia no Perequê também estão fechados para atendimento ao público.

Segundo a Secretária de Segurança Pública (SSP-SP), os casos foram registrados na Delegacia de São Sebastião.

Mês de chuvas

Em São Paulo, a Defesa Civil já contabiliza ao menos sete mortes provocadas pelas chuvas que tem atingido o estado ao longo desse início de mês de dezembro.





O alerta faz parte de uma série de avisos emitidos por causa da atuação de áreas de instabilidade, que têm provocado chuva intensa e persistente em várias localidades do estado, com registros de raios, ventos fortes e, em alguns pontos, granizo isolado. Na tarde de terça-feira (16), o órgão chegou a emitir um alerta de chuva forte para os moradores de diversas regiões de SP. A orientação é para que a população busque abrigo e evite áreas de risco.

Temor por nova onda de apagões



Na última quarta, 10, cerca de 2,2 milhões de imóveis ficaram sem luz e, alguns, sem água por conta da falta de energia para o bombeamento, após a passagem de em vendaval de quase 100 km/h.

O fenômeno, oriundo de um ciclone extratropical que se formou no Sul do País, causou o cancelamento de voos e a queda de centenas árvores na cidade. Conforme os Bombeiros, foram mais de 1,4 mil chamados para este tipo de ocorrência na Grande SP.

Até o início desta semana, a Enel São Paulo, distribuidora de energia do estado, ainda operava para restaurar a normalidade no atendimento.