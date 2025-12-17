Apresentador morreu no dia 17 de agosto de 2024Foto: Reprodução
Trecho de Rodovia de SP será rebatizado em homenagem a Silvio Santos
Lei sancionada por Tarcísio de Freitas altera a denominação de parte da Anhanguera, entre São Paulo e Jundiaí, para celebrar o legado do apresentador
Malafaia critica decisão de Bolsonaro de indicar Flávio à Presidência: 'Comigo não cola'
Pastor afirma que ex-presidente estava emocionalmente fragilizado ao apoiar o filho
Ex-juiz da Lava Jato é visto furtando champanhe francesa de R$ 400
Câmeras de segurança de supermercado em Santa Catarina registraram a ação
Lula acena para evangélicos e anuncia que música gospel será patrimônio cultural brasileiro
Segundo o presidente, a medida será formalizada na próxima semana
Lula: problemas como a inflação são resolvidos quando há 'dinheiro na mão do povo'
Declaração foi feita durante a última reunião ministerial do ano
Lei Ruy Ferraz: SP aprova escolta para autoridades que enfrentam crime organizado
Projeto garante proteção também a familiares de governadores, juízes, procuradores e dirigentes policiais
