Senador Fabiano ContaratoDivulgação
Senador petista Fabiano Contarato diz ter votado por engano a favor do PL da Dosimetria na CCJ
Proposta, que pode reduzir as penas de condenados pela tentativa de golpe de Estado, foi aprovada por 17 votos a favor e 7 contra
Saída de Celso Sabino é a 14ª troca no governo Lula; veja as mudanças de ministros
Esta é a segunda mudança no comando do Ministério do Turismo desde o começo da gestão de Lula
Trabalhadores processam Volkswagen por regime análogo à escravidão
Ministério diz que fazenda recebeu incentivos fiscais da ditadura
Senado aprova política nacional de incentivo à formação de professores
Projeto de lei segue para sanção do presidente Lula
Bolsonaro pede autorização para fazer fisioterapia na prisão
Objetivo é manutenção do condicionamento físico, dizem advogados
Celso Sabino deixa o Ministério do Turismo
União Brasil pediu vaga após titular da pasta ter sido expulso do União Brasil
