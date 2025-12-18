Caso a extradição seja autorizada, Zambelli deverá ficar presa na Penitenciária Feminina do Distrito FederalLula Marques / Agência Brasil
Justiça da Itália adia pela terceira vez decisão sobre extradição de Carla Zambelli
A decisão deve ser tomada no dia 20 de janeiro
STF derruba tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas
Detalhes da decisão serão publicados após fim do julgamento ainda hoje
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 62 milhões
Números sorteados foram: 05 - 10 - 24 - 25 - 47 - 54
Haddad diz que 'lado de lá' está confuso, cita rejeição a Bolsonaro e defende veto à dosimetria
Indagado sobre qual será o mote econômico para a campanha à reeleição de 2026, Haddad respondeu ser cedo para dizer
MPF abre inquérito sobre política de combate à violência contra mulher
Em São Paulo, alta de feminicídios e comoção pública motivam decisão
Ministério da Saúde intensifica vigilância do vírus da Influenza
Foram identificados quatro casos do subclado K no Brasil
