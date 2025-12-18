Bolsonaro passa por uma perícia médica nesta quarta-feira, para avaliar seu estado de saúdePablo Porciuncula / AFP
Moraes autoriza oitiva de Bolsonaro sobre material achado no Alvorada
Ex-presidente será interrogado pela PF no dia 30 de dezembro
STF determina adoção de plano para combater racismo estrutural no país
Documento deve ser elaborado pelo governo federal em um ano
Nikolas ironiza influenciador do 'bolsonarismo raiz': 'Flávio já é traidor na Austrália'?
Paim se opôs à aproximação da direita com Marçal nas eleições de 2024 e já protagonizou embates públicos com Nikolas
Haddad confirma que pretende deixar governo em fevereiro
Ministro pretende colaborar com campanha presidencial em 2026
PF acha documentos no Alvorada e pede para interrogar Bolsonaro
Em um cofre foram encontrados documentos pessoais e bens
Lula chama de 'cretinice' ataque de Zezé di Camargo às filhas de Silvio Santos
Cantor criticou a presença do presidente da República e de outras autoridades no evento de lançamento do SBT News
