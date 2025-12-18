Nikolas ironiza influenciador do 'bolsonarismo raiz': 'Flávio já é traidor na Austrália'? - Divulgação/Câmara Municipal de Belo Horizonte

Nikolas ironiza influenciador do 'bolsonarismo raiz': 'Flávio já é traidor na Austrália'? Divulgação/Câmara Municipal de Belo Horizonte

Publicado 18/12/2025 18:53

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou, nesta quinta-feira, 18, o influenciador bolsonarista Kim Paim. Na rede social X, o parlamentar reagiu a um vídeo em que o empresário Pablo Marçal declara apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República. Paim se opôs à aproximação da direita com Marçal nas eleições de 2024 e já protagonizou embates públicos com Nikolas.

"Flávio já é traidor na Austrália? As narrativas vão caindo uma por uma", escreveu Nikolas. A mensagem foi interpretada como uma referência direta a Kim Paim, que mora no país da Oceânia. O influenciador respondeu afirmando que o deputado teria "sentido o golpe".

Kim Paim foi um dos críticos mais contundentes de Pablo Marçal e defende o chamado "bolsonarismo raiz". As críticas se intensificaram durante as eleições municipais, quando o ex-coach concorreu à Prefeitura de São Paulo contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nikolas, que se aproximou de Marçal naquele período, também passou a ser alvo de ataques de Paim, que recentemente o chamou de "Beyoncé de Ouro Preto".

Direita rachada

O nome de Flávio Bolsonaro não é consenso dentro do campo da direita. Em entrevista ao Metrópoles nesta terça-feira, 16, o pastor Silas Malafaia criticou a possibilidade de o senador ser o candidato do grupo em 2026. Malafaia defende uma chapa encabeçada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como vice, por considerar a composição mais competitiva eleitoralmente.

Influenciadores ligados ao chamado "bolsonarismo raiz", por outro lado, defendem que Flávio seja o nome do campo. Nesse ponto, Nikolas e Kim Paim estariam do mesmo lado, já que o deputado também já declarou apoio ao senador. Ainda assim, os dois seguem trocando farpas nas redes sociais.

O que dizem as pesquisas

Em cenários de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro aparece à frente dos demais possíveis candidatos da direita. Já no segundo turno, o senador figura cerca de 10 pontos percentuais atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença é semelhante à observada nos cenários com Tarcísio de Freitas e o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD).

O levantamento também indica que Flávio tem 60% de rejeição, índice igual ao do ex-presidente Jair Bolsonaro e superior ao de Tarcísio de Freitas, que registra 47%.