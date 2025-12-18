Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleiraFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Moraes manda PGR e defesa de Bolsonaro se manifestarem sobre laudo de violação da tornozeleira
O laudo da Polícia Federal apontou "danos significativos" na junção da capa plástica da tornozeleira eletrônica
STF mantém regra que reduz aposentadorias por invalidez
Ministros aceitam recurso do INSS contra decisão da Justiça do Paraná
Brasil recebe certificação da OMS pela eliminação da transmissão do HIV de mãe para filho
Com o reconhecimento, o País se torna o 19º a alcançar o feito - o primeiro com mais de 100 milhões de habitantes
SP confirma a 11ª morte por intoxicação com metanol; número de casos no Estado chega a 51
Óbito morte mais recente foi registrada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista
Moraes autoriza Bolsonaro a fazer fisioterapia na prisão
Sessões deverão ser feitas em dias úteis na hora do banho de sol
Fraude no INSS: 'Se tiver filho nisso, ele será investigado', diz Lula
Presidente defendeu que a participação de todos os envolvidos seja apurada
