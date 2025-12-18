SP confirma a 11ª morte por intoxicação com metanol; número de casos no Estado chega a 51Divulgação
SP confirma a 11ª morte por intoxicação com metanol; número de casos no Estado chega a 51
Óbito morte mais recente foi registrada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista
Moraes autoriza Bolsonaro a fazer fisioterapia na prisão
Sessões deverão ser feitas em dias úteis na hora do banho de sol
Fraude no INSS: 'Se tiver filho nisso, ele será investigado', diz Lula
Presidente defendeu que a participação de todos os envolvidos seja apurada
Moraes dá mais tempo para PF entregar perícia no general Heleno
Laudo médico poderá ser enviado à Corte até o dia 26 de dezembro
CCJ aprova projeto que proíbe prisão domiciliar em substituição à preventiva para líderes de facções
Proposta agora segue para análise do plenário da Câmara
Tarcísio: Já declarei apoio ao Flávio Bolsonaro
Governador de São Paulo reafirmou que estará ao lado do filho 'zero um' do ex-presidente na eleição de 2026
