Tarcísio de Freitas manifestou a intenção de disputar a reeleição em São PauloDivulgação/SSP

Publicado 18/12/2025 14:46

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira, 18, que já declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato à Presidência da República em 2026. Ao comentar o almoço que o "Zero Um" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve na capital paulista com empresários, Tarcísio disse que Flávio quer mostrar abertura ao diálogo com Supremo Tribunal Federal (STF) e o mercado financeiro.

"Ele está dizendo o seguinte: 'olha, eu vou ser um cara aqui que estou pronto para dialogar, estou pronto para conversar, eu vou conversar com o Supremo, eu vou conversar com o mercado, eu vou conversar, quero ter uma linha na economia como a do Paulo Guedes'", disse o chefe do Executivo paulista. "Está dando as diretrizes para seguir em frente. E eu acho que isso tem sido bem recebido, tem sido positivo."

Durante coletiva com jornalistas após evento de balanço anual da gestão no Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio reiterou que sempre disse estar focado na reeleição sobre 2026, e que é "engraçado" porque "ninguém acreditava".

"Engraçado é porque eu venho falando isso há muito tempo, o pessoal só não acreditava. Eu dizia: 'Olha, eu estou focado aqui naquilo que o cidadão de São Paulo me deu'", continuou o governador. "Por que a gente investiria num projeto que vai ficar pronto ano que vem para iniciar uma obra ano que vem que vai ficar pronta em 2030? Porque a gente tem projeto de longo prazo."

Em seguida, Tarcísio listou uma série de projetos que devem ser entregues nos próximos anos, sugerindo a intenção de que almeja um segundo mandato à frente do Executivo estadual. Ele destacou que o Túnel Santos-Guarujá (feito em parceria com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva) deixou de ser promessa e se tornou realidade após "sua gestão tirar o projeto do papel", reiterando que sempre sustentou a viabilidade da obra.

Segundo ele, o estado executa "o maior programa habitacional de sua história" e alcançou recorde no número de cirurgias realizadas, saltando de 700 mil para 1,4 milhão. O governador também salientou o aumento dos investimentos em infraestrutura, citando a entrega do Rodoanel e da Linha 17, além do avanço da Linha 6. Na avaliação do chefe do Executivo paulista, sua gestão conseguiu resolver problemas históricos, como a Cracolândia, e entregar obras que governos anteriores não conseguiram concluir. Basicamente, fez o que "diziam ser impossível" — slogan de sua retrospectiva anual e frase que deve marcar sua campanha em 2026.