Lula acredita que a sociedade brasileira já está pronta para o fim da escala 6x1Reprodução / Youtube
Lula diz que pediu a sindicatos mobilização em defesa do fim da escala 6x1
Presidente solicitou às entidades que apresentem a proposta ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social
Quatro bancadas da Câmara acionam Supremo contra PL da Dosimetria
Mandado de segurança alega vícios formais
Lula diz que falou com primeira-ministra da Itália e que ela pediu uns dias para fechar acordo Mercosul-UE
Segundo o presidente, Meloni afirmou que sofre um embaraço político interno
Lula sobre PL da Dosimetria: 'Na hora que chegar à minha mesa, eu vetarei'
Presidente também afirmou que Congresso nunca teve tantas reuniões com ministros de governo
Carla Zambelli terá pedido de extradição julgado na Itália nesta quinta-feira
Ex-deputada federal está presa em Roma por decisão da Corte de Apelação, que apontou risco de fuga
Inmet mantém alertas de chuvas; veja locais
Precipitações podem chegar a 100 mm por dia, oferecendo risco potencial ou alto risco em alguns estados
