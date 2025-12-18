Número dois do Ministério da Previdência Social, Adroaldo PortalReprodução
Veja quem é o número 2 da Previdência preso em operação da PF por fraude no INSS
Adroaldo da Cunha Portal foi alvo de mandado de detenção domiciliar e teve o afastamento do cargo decretado pela Justiça
Ministro da Previdência diz que governo não sabia sobre envolvimento do número 2 na fraude do INSS
Wolney Queiroz afirmou que continua com a determinação do presidente Lula de 'conter a crise e cuidar dos aposentados'
Saiba quem é Weverton Rocha, senador alvo de operação da PF por desvios no INSS
PF também cumpriu um mandado de prisão domiciliar e afastamento do secretário executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo Portal, atual número dois da pasta
Relator da CPMI do INSS comenta sobre nova fase de operação da PF: 'Verdade está vindo à tona'
Ação fez buscas contra o senador Weverton Rocha e prende número 2 da Previdência
