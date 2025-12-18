Momento foi registrado por câmeras de segurançaReprodução / Redes sociais
Homem morre após disparo acidental em clube de tiro de São Paulo.— Jornal O Dia (@jornalodia) December 18, 2025
Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/pR3YtxzGx2
Fraude no INSS: 'Se tiver filho nisso, ele será investigado', diz Lula
Presidente defendeu que a participação de todos os envolvidos seja apurada
Moraes dá mais tempo para PF entregar perícia no general Heleno
Laudo médico poderá ser enviado à Corte até o dia 26 de dezembro
CCJ aprova projeto que proíbe prisão domiciliar em substituição à preventiva para líderes de facções
Proposta agora segue para análise do plenário da Câmara
Tarcísio: Já declarei apoio ao Flávio Bolsonaro
Governador de São Paulo reafirmou que estará ao lado do filho 'zero um' do ex-presidente na eleição de 2026
Lula diz que pediu a sindicatos mobilização em defesa do fim da escala 6x1
Presidente solicitou às entidades que apresentem a proposta ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social
Quatro bancadas da Câmara acionam Supremo contra PL da Dosimetria
Mandado de segurança alega vícios formais
