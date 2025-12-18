Momento foi registrado por câmeras de segurança - Reprodução / Redes sociais

Publicado 18/12/2025 10:12 | Atualizado 18/12/2025 15:31

Um homem, de 51 anos, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo em um clube de tiro localizado na Rua Professora Romilde Nogueira de Sá, na zona norte de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de SP, o responsável, de 65, foi preso em flagrante por homicídio culposo.

Homem morre após disparo acidental em clube de tiro de São Paulo.



Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/pR3YtxzGx2 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 18, 2025

O autor manuseava a arma quando o disparo acidental ocorreu e atingiu a vítima, que morreu no local. O caso aconteceu na noite de terça-feira (16). O momento foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor teria substituido o carregador com munições por um descarregado antes de sair de casa. No clube, após tirar as munições, afirmou que acionou a trava do carregador para removê-lo e realizar o municiamento, momento em que a arma disparou.

A ocorrência foi registrada no 72º Distrito Policial (Vila Penteado), que requisitou perícia e a arma foi apreendida. O homem pagou fiança e foi liberado.