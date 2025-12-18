Laudo médico sobre a saúde do general Augusto Heleno poderá ser enviado pela PF ao Supremo até o dia 26Marcelo Camargo/Agência Brasil
Moraes dá mais tempo para PF entregar perícia no general Heleno
Laudo médico poderá ser enviado à Corte até o dia 26 de dezembro
Laudo médico poderá ser enviado à Corte até o dia 26 de dezembro
CCJ aprova projeto que proíbe prisão domiciliar em substituição à preventiva para líderes de facções
Proposta agora segue para análise do plenário da Câmara
Tarcísio: Já declarei apoio ao Flávio Bolsonaro
Governador de São Paulo reafirmou que estará ao lado do filho 'zero um' do ex-presidente na eleição de 2026
Lula diz que pediu a sindicatos mobilização em defesa do fim da escala 6x1
Presidente solicitou às entidades que apresentem a proposta ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social
Quatro bancadas da Câmara acionam Supremo contra PL da Dosimetria
Mandado de segurança alega vícios formais
Lula diz que falou com primeira-ministra da Itália e que ela pediu uns dias para fechar acordo Mercosul-UE
Segundo o presidente, Meloni afirmou que sofre um embaraço político interno
