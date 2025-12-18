Ministro da Previdência, Wolney Queiroz Lula Marques/Agência Brasil
Wolney afirmou ainda que continua com a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PF) de "conter a crise, cuidar dos aposentados e estabelecer a integridade e a governança no ministério".
"Seguimos nessa mesma toada de buscar os responsáveis. Esse governo não protege ninguém, tanto que há ampla liberdade da CGU e da PF", afirmou o ministro.
Jornalista de formação, Adroaldo Portal já trabalhou no gabinete do senador Weverton Rocha (PDT-MA) e em cargos do Congresso Nacional ligados a políticos do PDT. Weverton foi alvo de busca e apreensão na operação desta quinta.
