Caso ocorreu em uma unidade localizada na Avenida Engenheiro Santana Jr., no bairro Papicu, em FortalezaReprodução / Redes sociais
Mulher sofre mal súbito e morre durante treino em academia de Fortaleza
Aluna foi prontamente socorrida, mas não resistiu
Três funcionários de empresa de internet são encontrados mortos com marcas de tortura na Bahia
Uma das linhas de investigação aponta que eles teriam sido assassinados por a companhia não ter pago uma espécie de propina ao tráfico da região
Fraude no INSS: PF faz buscas contra senador e prende número 2 da Previdência
Ação cumpre 52 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio de R$ 58 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Pablo Marçal declara apoio a Flávio: 'É o Bolsonaro que a gente sempre quis'
Os dois se encontraram em São Paulo em um evento promovido por Marçal
STF confirma benefício para mulheres vítimas de violência
Vítima terá manutenção do vínculo empregatício por 6 meses
