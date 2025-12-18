Caso ocorreu em uma unidade localizada na Avenida Engenheiro Santana Jr., no bairro Papicu, em Fortaleza - Reprodução / Redes sociais

Caso ocorreu em uma unidade localizada na Avenida Engenheiro Santana Jr., no bairro Papicu, em FortalezaReprodução / Redes sociais

Publicado 18/12/2025 09:05

Uma aluna da academia Smart Fit morreu, na tarde desta quarta-feira (17), após sofrer um mal súbito durante o treino. O caso ocorreu em uma unidade localizada na Avenida Engenheiro Santana Jr., no bairro Papicu, em Fortaleza.



A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi prontamente socorrida e recebeu atendimento médico de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), segundo a Smart Fit, mas não resistiu.

"Ao chegarem, os profissionais do Samu realizaram os procedimentos necessários, mas infelizmente a aluna veio a falecer", disse a academia.

Morte em academia