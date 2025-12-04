Imagens de uma câmera de monitoramento de dentro da academia mostram vítima fazendo o exercício - Reprodução

Publicado 04/12/2025 08:55

Um homem, de 55 anos, morreu depois de ser atingido por uma barra de supino enquanto realizava o exercício em uma academia de Olinda, Pernambuco. O caso aconteceu na última segunda-feira, 1º. A vítima chegou a ser hospitalizada, mas morreu no dia seguinte, na terça, 2.