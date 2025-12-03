Ainda não há data para a análise do pedido pelo plenário do TCUDivulgação
Senado aprova penduricalho para auditor do TCU e salário pode chegar a R$ 58,6 mil em 2029
Reajuste será pago em quatro parcelas a partir de 2026
Justiça argentina autoriza extradição de brasileiros condenados pelo 8 de Janeiro
Decisão de tribunal em Buenos Aires mantém foragidos presos e depende do aval presidencial por causa de pedidos de refúgio
Câmara aprova projeto que limita decisões isoladas de ministros do STF
Segundo o texto, só partidos que cumprem critérios de cláusula de barreira poderão propor ações
Anvisa anuncia a composição das vacinas contra a gripe para 2026
Atualização é necessária porque o vírus sofre mutações e se adapta ao longo do tempo
Relatório da PEC da Segurança Pública será apresentado na próxima semana
Presidente da Câmara quer mais debate com líderes partidários
AGU pede que Gilmar reconsidere decisão sobre impeachment de ministros
Ministro determinou que apenas a PGR pode denunciar membros da Corte
