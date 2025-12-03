Câmara aprova projeto que limita decisões isoladas de ministros do STFAgência Senado
Câmara aprova projeto que limita decisões isoladas de ministros do STF
Segundo o texto, só partidos que cumprem critérios de cláusula de barreira poderão propor ações
Anvisa anuncia a composição das vacinas contra a gripe para 2026
Atualização é necessária porque o vírus sofre mutações e se adapta ao longo do tempo
Relatório da PEC da Segurança Pública será apresentado na próxima semana
Presidente da Câmara quer mais debate com líderes partidários
AGU pede que Gilmar reconsidere decisão sobre impeachment de ministros
Ministro determinou que apenas a PGR pode denunciar membros da Corte
MP pede reabertura de ação contra 'Calvo da Campari' após coach ser acusado de agredir namorada
Thiago Schutz foi preso no final do mês passado, após ser acusado de agredir a namorada
Dino vota pela condenação de cinco PMs do DF a 16 anos pelo 8/1
Placar do julgamento está 2 votos a 0
