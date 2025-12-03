'Calvo do Campari' foi detido no interior de São Paulo - Reprodução / Instagram

'Calvo do Campari' foi detido no interior de São PauloReprodução / Instagram

Publicado 03/12/2025 21:51 | Atualizado 03/12/2025 21:52

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu a reabertura de um processo envolvendo a atriz Lívia La Gato e a cantora Bruna Volpi contra o empresário, coach e influenciador Thiago da Cruz Schoba, de 37 anos, conhecido como Thiago Schutz ou "Calvo da Campari". Ele foi preso no final do mês passado, após ser acusado de agredir a namorada em Salto, no interior do Estado.

Em 2023, ele foi denunciado pelo Ministério Público por violência psicológica e ameaças contra as duas artistas, que o acusaram de difundir ideais machistas e misóginas nas redes sociais. Na época, ele administrava o perfil "Manual Red Pill Brasil".

Após Schutz viralizar com seus conteúdos, as duas publicaram críticas ao coach. Conforme a acusação, ele rebateu e enviou uma mensagem às duas para que ambas apagassem o conteúdo. "Vc tem 24h pra retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso processo ou bala. Vc escolhe (sic)".

Ainda em 2023, o próprio Ministério Público de São Paulo pediu a suspensão condicional da ação pelo prazo de dois anos, contanto que Schutz não cometesse outros crimes ou descumprisse condições impostas durante o período.

A suspensão condicional do processo é um benefício previsto no artigo 89 da Lei 9.099/95 e pode ser solicitada pelo MP desde que a pena seja de até um ano. O pedido foi aceito pela Justiça e as defesas de Lívia e Bruna foram contra a decisão na época.

Em novembro deste ano, o empresário foi preso em Salto, no interior de São Paulo, após a namorada acusá-lo de agressão física e violência sexual. Para o Ministério Público, ele descumpriu a condição do benefício e, por isso, foi solicitada a reabertura do processo.

"Diante disso, requer o Ministério Público a revogação da suspensão condicional do processo concedida ao réu e o prosseguimento do feito até final julgamento, com designação de audiência de instrução, debates e julgamento", informa documento obtido pela reportagem.

Procurado, o Ministério Público de São Paulo informou que o caso está em segredo de justiça. A reportagem busca contato com as defesas de Lívia La Gatto, Bruna Volpi e também do coach Thiago Schutz.

Preso acusado de agressão

No final de novembro, Thiago Schutz foi preso em flagrante em Salto, no interior do Estado. No dia 29, a namorada do coach acionou a Polícia Militar e acusou o coach de agressão e de forçá-la a ter relações sexuais. Ele foi preso em flagrante, mas foi liberado após audiência de custódia e deverá cumprir medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima, de 30 anos, foi encontrada com lesões, perto de sua residência, e relatou ter sido agredida pelo companheiro. Thiago foi detido ainda no bairro.

Os dois foram encaminhados ao hospital municipal para atendimento médico e realização de exame de corpo de delito, e depois levados à Delegacia de Itu para prestar depoimento. O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal.

Thiago alega agressão mútua

Nesta terça-feira, 2, Thiago usou sua conta na rede social X para negar que tenha tentado estuprar sua namorada. Ele admitiu ter agredido a mulher, mas afirmou que foram agressões mútuas, pois estaria se defendendo.

"Me imputarem uma tentativa de estupro, que nunca fiz e jamais faria na minha vida. é gravíssimo", disse. Ele afirma que houve uma discussão e os dois acabaram entrando em luta corporal. No vídeo, ele exibiu arranhões.

Segundo ele, a namorada viajou de Sorocaba para Salto, onde ele reside, para que eles passassem o final de semana juntos. Os dois estavam no quarto quando teria ocorrido uma discussão, segundo sua versão.

"Tivemos uma agressão corporal mútua após uma discussão muito acalorada quando tentei terminar o relacionamento." Ele disse que estava sendo agredido e deu um empurrão nela e tentou afastá-la pegando pelo pescoço. "Eu sei que errei", diz.

Ele também admitiu que estava bêbado. "Eu tenho problema com álcool, eu não deveria ter bebido. Esses são meus erros." Thiago diz que a mulher sempre demonstrava estar apaixonada por ele e falava em casamento.