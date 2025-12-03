De acordo com as investigações, as fraudes envolvendo o Banco Master podem chegar a R$ 17 bilhõesRovena Rosa/Agência Brasil
Investigação do Banco Master deverá ficar no STF, decide Toffoli
Ministro acolheu pedido da defesa do banqueiro Daniel Vorcaro
Marina Silva é hospitalizada em Brasília após sentir dor súbita na lombar
Ministra estava de férias durante esta semana, após retornar da COP30
Defesa de Ramagem recorre contra condenação na ação do golpe
Foragido nos EUA, ex-diretor da Abin recebeu pena de 16 anos de prisão
Alcolumbre critica decisão de Gilmar Mendes sobre impeachment no STF
Ministro determinou que apenas a PGR pode denunciar ministros da Corte
STF suspende leis municipais que autorizaram funcionamento de bets
Decisão foi do ministro Nunes Marques e será julgada pelo plenário
Mulher que teve pernas amputadas após ser atropelada e arrastada em SP passará por 4ª cirurgia
Tainara Souza Santos, de 31 anos, deverá realizar um enxerto nas áreas amputadas
