Marina foi atendida no Hospital Brasília, no Lago Sul, onde foi atendida por um clínico geral e um ortopedistaFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 03/12/2025 19:40 | Atualizado 05/12/2025 13:28

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, precisou ser levada a um hospital na capital federal na tarde desta quarta-feira (3). O motivo foi uma dor súbita na região da lombar, sentida enquanto ela movimentava os vasos de plantas no jardim de casa.

Segundo nota divulgada no Instagram da ministra, Marina foi atendida no Hospital Brasília, no Lago Sul, onde foi atendida por um clínico geral e um ortopedista. Os médicos pediram um Exame de Tomografia Computadorizada (TC), que mostrou uma leve fratura na vértebra L4.

A ministra, que estava de férias esta semana após retornar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), "precisará se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas", por orientação médica. O texto ainda diz que ela poderá seguir trabalhando remotamente.