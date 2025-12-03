O ministro Gilmar MendesRosinei Coutinho/STF
AGU pede que Gilmar reconsidere decisão sobre impeachment de ministros
Ministro determinou que apenas a PGR pode denunciar membros da Corte
MP pede reabertura de ação contra 'Calvo da Campari' após coach ser acusado de agredir namorada
Thiago Schutz foi preso no final do mês passado, após ser acusado de agredir a namorada
Dino vota pela condenação de cinco PMs do DF a 16 anos pelo 8/1
Placar do julgamento está 2 votos a 0
Após decisão de Mendes, Alcolumbre fala em votar PEC do Marco Temporal
Medida é reação a decisão do ministro do STF sobre Impeachment
Beneficiárias recebem mensagens sobre retirada de absorventes no SUS
Texto orienta 14 milhões de inscritas no CadÚnico sobre direito
Investigação do Banco Master deverá ficar no STF, decide Toffoli
Ministro acolheu pedido da defesa do banqueiro Daniel Vorcaro
