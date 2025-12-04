São Paulo - Um homem de 37 anos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (2), por agredir uma mulher na Alameda Barão de Piracicaba, no bairro de Campos Elíseos, no Centro de São Paulo. Câmeras de segurança do Smart Sampa registraram a ocorrência.
Nas imagens, é possível observar o momento em que o suspeito aborda a vítima na calçada e a pressiona contra um muro, onde as agressões iniciaram. Na sequência, ele enforca a mulher e a derruba no chão.
A central de videomonitoramento acionou a equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) mais próxima, que chegou ao local em menos de um minuto. Os guardas interromperam os ataques e imobilizaram o agressor.
Segundo a Secretária de Segurança Pública (SSP), o homem estava alterado e sob efeito de substâncias. Como não acatou as ordens de parada, foi necessário contê-lo fisicamente e algemá-lo, seguindo os protocolos operacionais para garantir a segurança de todos os envolvidos.
A mulher relatou à polícia que a agressão ocorreu após uma discussão entre os dois. Ela recebeu atendimento dos guardas e, em seguida, foi levada à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), na Sé, onde registraram a ocorrência.
Conforme a SSP, o homem admitiu ter segurado a vítima pelo pescoço e permaneceu preso.
