Homem de 37 anos foi preso após agredir uma mulher no Centro de São Paulo - Reprodução / Vídeo

Homem de 37 anos foi preso após agredir uma mulher no Centro de São PauloReprodução / Vídeo

Publicado 04/12/2025 08:35 | Atualizado 04/12/2025 09:24

São Paulo - Um homem de 37 anos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (2), por agredir uma mulher na Alameda Barão de Piracicaba, no bairro de Campos Elíseos, no Centro de São Paulo. Câmeras de segurança do Smart Sampa registraram a ocorrência.

Nas imagens, é possível observar o momento em que o suspeito aborda a vítima na calçada e a pressiona contra um muro, onde as agressões iniciaram. Na sequência, ele enforca a mulher e a derruba no chão.

Homem é preso após agredir e enforcar mulher em rua no Centro de São Paulo



Reprodução / Prefeitura de São Paulo#ODia pic.twitter.com/exKsZCs2nl — Jornal O Dia (@jornalodia) December 4, 2025

A central de videomonitoramento acionou a equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) mais próxima, que chegou ao local em menos de um minuto. Os guardas interromperam os ataques e imobilizaram o agressor.

Segundo a Secretária de Segurança Pública (SSP), o homem estava alterado e sob efeito de substâncias. Como não acatou as ordens de parada, foi necessário contê-lo fisicamente e algemá-lo, seguindo os protocolos operacionais para garantir a segurança de todos os envolvidos.

A mulher relatou à polícia que a agressão ocorreu após uma discussão entre os dois. Ela recebeu atendimento dos guardas e, em seguida, foi levada à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), na Sé, onde registraram a ocorrência.

Conforme a SSP, o homem admitiu ter segurado a vítima pelo pescoço e permaneceu preso.