PF realiza operação para combater os crimes de produção e disseminação de imagens de abuso sexual infantojuvenilReprodução / Internet

Publicado 04/12/2025 09:23

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (3), a Operação Proditor, para combater os crimes de produção, armazenamento e disseminação de imagens de abuso sexual infantojuvenil e também de adultos, obtidas sem permissão. Os registros foram realizados em diferentes locais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e também no exterior.

Segundo a PF, as investigações indicam que o suspeito teria se aproveitado de vínculos pessoais anteriormente mantidos com mulheres para obter e armazenar conteúdos íntimos privados. Em alguns casos, sendo de maneira clandestina e, posteriormente, disseminados em sites internacionais de pornografia adulta, expondo também a identidade das vítimas.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão para a coleta de dispositivos eletrônicos, mídias e outros elementos que podem servir como provas e auxiliar na identificação de novas vítimas e na continuidade das diligências.

As condutas investigadas podem configurar crimes previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme análise dos elementos colhidos e do número de vítimas identificadas.