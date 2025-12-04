PF realiza operação para combater os crimes de produção e disseminação de imagens de abuso sexual infantojuvenilReprodução / Internet
PF deflagra operação contra vazamento ilegal de imagens íntimas e abuso infantojuvenil
Registros foram realizados em diferentes locais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e também no exterior
PF deflagra operação contra vazamento ilegal de imagens íntimas e abuso infantojuvenil
Registros foram realizados em diferentes locais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e também no exterior
Oito a cada dez jovens veem domínio de IA como vantagem para conseguir emprego, diz levantamento
Na pesquisa, 69% deles também afirmaram que a Inteligência Artificial pode ser importante no processo de aprendizagem
Vídeo! Homem morre após ser atingido no peito por barra de supino durante exercício em academia
Vítima chegou a ser hospitalizada, mas morreu no dia seguinte
Estudo aponta que 79% dos brasileiros acreditam que economia do país é pensada para favorecer ricos
Concentração de poder aquisitivo é vista como nociva em diversas partes do mundo
Vídeo: Homem é preso após enforcar e derrubar mulher no chão no Centro de SP
Câmeras de segurança registraram a ocorrência
Vídeo: Homem morre ao dar salto mortal em praça de Goiânia
Ronivon Almeida da Silva brincava com o filho no momento do acidente
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.