Homem foi identificado como Ronivon Almeida da SilvaReprodução/ redes sociais

Publicado 04/12/2025 08:27 | Atualizado 04/12/2025 10:28

Um homem morreu ao dar um salto mortal enquanto brincava com o filho na noite de terça-feira (2), em uma praça de Goiânia. A vítima foi identificada como Ronivon Almeida da Silva, de 39 anos.

Um vídeo de uma câmera de segurança registrou o salto. Nas imagens, é possível ver o momento em que o Ronivon foi até um banco da praça e subiu em cima do encosto. Na primeira tentativa, ele escorregou ainda em pé. Em seguida, subiu e deu um salto, girando o corpo para trás. Entretanto, caiu no chão, de bruços.



Homem morre ao dar salto mortal em praça de Goiânia



Reprodução/ redes sociais#ODia pic.twitter.com/tnArVfJZGR — Jornal O Dia (@jornalodia) December 4, 2025 Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, Ronivon foi encontrado inconsciente. A equipe ainda tentou reanimar a vítima por 40 minutos.

De acordo com a família, além do filho de 11 anos, Ronivon estava acompanhado da esposa, que pensou que ele estava brincando quando o viu caído no chão.

A Polícia Civil disse que a morte foi registrada como acidental. No entanto, só será possível confirmar a causa da morte após a conclusão das perícias.