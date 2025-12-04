Trabalhador foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de São Jerônimo da Serra, onde prestou depoimento - Reprodução / Google Street View

Trabalhador foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de São Jerônimo da Serra, onde prestou depoimentoReprodução / Google Street View

Publicado 04/12/2025 10:04 | Atualizado 04/12/2025 12:50

Um caminhoneiro denunciou à Polícia Militar do Paraná ter sido vítima de um assalto em Uraí. Segundo ele, os criminosos levaram 10 toneladas de panetone que estavam sendo transportadas. A carga está avaliada em aproximadamente R$ 143 mil.

O crime aconteceu na noite de domingo (30), mas só foi comunicado na manhã desta segunda-feira (1º), após a vítima ter sido encontrada por trabalhadores em Santa Cecília do Pavão, a 49 km de Uraí.

O boletim de ocorrência aponta que o caminhoneiro foi abordado por cinco homens armados perto de um posto de combustíveis. Ele contou que foi amarrado, agredido e feito de refém por cerca de oito horas. A vítima também relatou que não sabe a marca dos produtos roubados, pois os criminosos levaram a nota fiscal. No final, o homem foi deixado sozinho no caminhão completamente vazio.

O trabalhador foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de São Jerônimo da Serra, onde prestou depoimento. Até o momento, os suspeitos não foram identificados.