Trabalhador foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de São Jerônimo da Serra, onde prestou depoimentoReprodução / Google Street View
Carga de 10 toneladas de panetone é roubada após caminhoneiro ser feito refém no Paraná
Crime aconteceu a menos de um mês para o Natal
Vídeo: PRF apreende mais de 600 ampolas de remédio para emagrecer contrabandeadas no PR
Produtos foram fabricados no Paraguai e não possuem registro na Anvisa
Na abertura do Conselhão, Gleisi Hoffmann destaca vitórias do governo em negociações com EUA
Ministra das Relações Institucionais garantiu que o presidente estabeleceu um diálogo direto e ativo com Trump
STF invade prerrogativa do Congresso em fixar critérios sobre emendas, diz Motta
Presidente da Câmara ainda afirmou que existem problemas na execução do Orçamento que são de responsabilidade do Executivo
Michelle e filha de Bolsonaro visitam ex-presidente na PF
Ex-primeira-dama entrou com uma Bíblia nas mãos e deixou o local sem o livro
Doações enviadas dos EUA para vítimas das enchentes no RS eram desviadas e revendidas, diz MP
Roupas e itens que deveriam chegar a desabrigados foram parar em brechós; Oito suspeitos e uma empresa estariam envolvidos no esquema
Homem é flagrado empurrando carrinho de supermercado com corpo de mulher morta em SP; veja o vídeo
Ação foi registrada por câmeras de segurança
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.