Material apreendido pela PM durante confronto - Divulgação

Publicado 04/12/2025 09:25 | Atualizado 04/12/2025 09:53

Pelo menos duas pessoas morreram e outras nove ficaram feridas após um ataque a um churrasco na madrugada desta quinta-feira (3), em Belo Horizonte. Três pessoas foram presas.

Segundo a Polícia Militar (PM), a troca de tiros aconteceu durante uma festa com partida de futebol em uma quadra. No local, estavam reunidos vários traficantes, entre eles o chefe de uma organização criminosa, que era escoltado por homens armados.



Em determinado momento, um carro e duas motos chegaram ao evento com ocupantes vestidos com uniformes da Polícia Civil, com o objetivo de executar o líder, o que resultou em uma intensa troca de tiros entre os grupos. Todos os integrantes da facção rival estavam encapuzados. Os nomes das facções envolvidas no tiroteio não foram divulgados.



Toda a confusão resultou em dois mortos e nove feridos. De acordo com a PM, os dois mortos faziam parte do grupo que foi à quadra para matar o chefe da facção rival. Um deles foi encontrado dentro de um carro, e o outro morreu após ser socorrido no Hospital Júlia Kubitschek. Entre os nove baleados, há feridos dos dois lados do confronto. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

A polícia apreendeu dois fuzis, sendo um deles com pintura parecida à usada pelo Exército, e uma pistola 9 mm. Um dos fuzis estava com o homem encontrado morto no carro e o outro, com o membro da facção rival, que tentava fugir por um beco.

A PM informou ainda que os envolvidos no tiroteio são de Nova Lima, do Morro das Pedras e outras áreas da Grande BH. Há indícios de que criminosos ainda estejam escondidos em uma área de mata próxima. Pelo menos 16 viaturas reforçam o cerco no local.